Дело возбудили после гибели женщины и детей при пожаре в Саратове

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины и двух ее детей во время пожара в жилом доме в Заводском районе Саратова. Произошедшее квалифицировано по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар произошел в ночь на 25 октября в частном доме в 5-м Увекском проезде. Возгорание увидел подросток и сообщил о случившемся взрослым. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар. После тушения они нашли тела 29-летней женщины и двух ее детей трех и шести лет.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на СУ СКР.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, которую оставил проживающий в доме дедушка. Он и 12-летний мальчик смогли спастись.