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ЕК призвала ЕС не допустить уничтожения инфраструктуры Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз не должен дать уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Европейский союз не должен допустить, чтобы РФ лишила Украину энергетической инфраструктуры, Украина нуждается в срочной помощи по ремонту и восстановлению, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник, 25 октября.

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«Украина нуждается в срочном восстановление потерь прямо сейчас, когда мы разговариваем, особенно в условиях, когда Россия целенаправленно наносит удары по инфраструктуре <...>. Россия пытается парализовать Украину, но мы не должны позволить этому случиться», — подчеркнула фон дер Ляйен во время выступления в Берлине на международной донорской конференции по восстановлению Украины.

Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко предрек худшую зиму для Украины, сделав такой прогноз ранее во вторник. Он спрогнозировал постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением в зимнее время.

21 октября глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко сообщил о поражении воздушными атаками со стороны РФ практически 40% энергетической инфраструктуры Украины. Под ударами оказалась как минимум половина тепловой генерации страны, из-за чего Украина лишилась 4000 МВт мощностей.

Выходом из сложившейся ситуации глава минэнерго назвал импорт электроэнергии. Он указал, что трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.

В этот же день Галущенко в интервью Der Spigel сказал, что предстоящая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны. Он добавил, что в настоящее время потребление электроэнергии сокращено на 10%.

За день до этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на то, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин подчеркнул, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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