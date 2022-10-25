Роженицу с потерей 3 л крови спасли врачи в Раменском

В подмосковном городе Раменское в Областном центре материнства и детства спасли рожающую женщину с потерей 3,5 л крови. Врачи сумели не только остановить кровь и восполнить кровопотерю с помощью переливания крови, но и сохранить роженице репродуктивную функцию.

В региональном минздраве интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали, что в раменскую больницу поступила 37-летняя женщина на 39-й неделе беременности. Роды протекали хорошо, но во время отделения плаценты у пациентки началось гипотоническое кровотечение из-за снижения тонуса матки и ее способности сокращаться.

По словам заведующего акушерским отделением патологии беременных Александра Ефанова, при таких осложнениях врачи должны принимать решения молниеносно, поскольку пациентка может за 1 минуту потерять 1,5–2 л крови. В данном случае команда врачей вела борьбу за жизнь женщины, так как кровопотеря составляла 3,5 л.

После операции пациентка несколько суток провела в отделении реанимации. После стабилизации состояния ее перевели в стационар на совместное пребывание с ребенком. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, их выписали.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что военные кардиохирурги Национального медицинского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России впервые провели имплантацию системы вспомогательного кровообращения — искусственного левого желудочка сердца.