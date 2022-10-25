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Компания Yum! Brands рассказала о процессе передачи прав на рестораны KFC в РФ

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Американская компания Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на ее российские активы, которые включают собственные рестораны KFC, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, уточнили в компании «Известиям» 25 октября.

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«Покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны», — уточнили в компании.

Как отмечается, после закрытия сделки корпоративное присутствие Yum! Brands в РФ будет прекращено.

Накануне стало известно, что новым владельцем бизнеса станет локальный франчайзинговый оператор KFC — компания «Смарт Сервис» под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Как написало издание «Коммерсант», ссылаясь на источник, к открытию готовится около 70 ресторанов под обновленным брендом Rostic's. Их поэтапный запуск запланирован в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе с декабря.

В начале августа Yum! Brands сообщила, что находится на последних стадиях передачи прав собственности на рестораны KFC в РФ, а также в июне завершила передачу прав собственности на бизнес Pizza Hut. Тогда отмечалось, что рестораны ожидает ребрендинг.

Компания 8 марта объявила о приостановке инвестиций и развития в России.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

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