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В столице пройдет чемпионат «Технолидеры Москвы»

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В столице пройдет молодежный чемпионат «Технолидеры Москвы». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, к участию приглашают команды школьников, студентов вузов и колледжей, готовые представить прототип разработки или минимально жизнеспособный продукт.

«Принять участие в конкурсе смогут 60 команд. Им будут помогать наставники — профильные специалисты и руководители успешных стартапов. С ними ребята доработают свои решения и подготовятся к презентации. 26 ноября юные изобретатели представят свои разработки экспертам и инвесторам, которые выберут 10 лучших проектов для их дальнейшей реализации», — отметила вице-мэр.

Заявки на участие принимаются онлайн (http://rcmos.moscow/technoentr) до 30 октября, подают их образовательные организации.

По условиям чемпионата в команде должно быть от двух до шести человек. Участники расскажут о своих разработках во время тестовых питч-сессий и подготовят визуализацию проектов. В соревновании также могут принять участие школьники и студенты колледжей, чьи работы были признаны лучшими в ходе московского трека акселератора «Технолидеры будущего».

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин предполагает, что в этом году на чемпионате «представят прорывные проекты и технологические решения в области импортозамещения и информационных технологий — на данный момент это передовые направления, которые наиболее актуальны для города».

По словам Сергуниной, чемпионат «Технолидеры Москвы», который впервые был организован в 2021 году, вошел в перечень конкурсов Минпросвещения России в текущем учебном году для определения детей с выдающимися способностями. Данный статус позволяет предоставить победителям и призерам преференции и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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