Реклама
Прямой эфир
Армия
Стремоусов заявил о стабильной ситуации на херсонском направлении
Мир
Польша планирует ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины
Мир
Bloomberg заявил о цели ЕК ввести потолок цен на газ в Швейцарии и Британии
Мир
Министр обороны США отверг предупреждения России относительно Украины
Происшествия
Последствия теракта у телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе попали на видео
Мир
США рассматривают возможность отправки на Украину ЗРК HAWK
Авто
Volkswagen откажется от сенсорных кнопок на рулевом колесе
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником
Интернет
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Мир
Турция попросила о скидке на российский газ у «Газпрома»
Происшествия
ВФУ за 10 минут нанесли удары по двум районам Донецка
Мир
Украинцы призвали Зеленского перевести алфавит на латиницу
Сюжет:

Шольца насмешила просьба избирателей поговорить с Путиным

Шольца насмешила просьба избирателей поговорить с Путиным из-за роста стоимости жизни
0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал улыбкой на просьбу избирателя, пожаловавшегося на дорогую жизнь, поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 24 октября сообщил портал Anadolu.

Уроки немецким: как школьников в ФРГ учат экономить энергию
Какой должна быть температура в классах, когда выключать свет и что делать в случае блэкаута

В материале отмечается, что избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через Путина. В частности, один из присутствующих выразил недовольство тем, что вынужден платить €8 за донер.

«Восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро, пожалуйста!» — попросил избиратель.

Видео со встречи Шольца с избирателями попало в Сеть. На кадрах запечатлено, как канцлер в ответ на просьбу улыбнулся, после чего сел в служебный автомобиль и удалился.

Ранее в октябре сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов Германии. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Между тем, как отмечается в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного 23 октября, Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму. Согласно прогнозу, подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7 и 9% соответственно.

При этом МВФ прогнозирует, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023 году замедлится до 6,2%.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022