Шольца насмешила просьба избирателей поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал улыбкой на просьбу избирателя, пожаловавшегося на дорогую жизнь, поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 24 октября сообщил портал Anadolu.

В материале отмечается, что избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через Путина. В частности, один из присутствующих выразил недовольство тем, что вынужден платить €8 за донер.

«Восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро, пожалуйста!» — попросил избиратель.

Видео со встречи Шольца с избирателями попало в Сеть. На кадрах запечатлено, как канцлер в ответ на просьбу улыбнулся, после чего сел в служебный автомобиль и удалился.

Ранее в октябре сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов Германии. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Между тем, как отмечается в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного 23 октября, Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму. Согласно прогнозу, подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7 и 9% соответственно.

При этом МВФ прогнозирует, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023 году замедлится до 6,2%.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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