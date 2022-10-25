Реестр долгостроев создадут в Мурманской области

В Мурманской области сформируют реестр объектов незавершенного строительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

В региональном министерстве строительства ИА «Би-порт» сообщили, что создание подобного списка позволит скоординировать и ускорить работу по ликвидации долгостроев, в частности предусмотреть финансирование в региональном бюджете.

В реестр включат объекты капитального строительства, которые находятся в собственности региона или муниципалитета, чье строительство и реконструкция осуществлялись полностью или частично за счет областного или местного бюджетов.

В информации об объекте будут указаны причина приостановки работ, статус проектной документации и другие сведения, позволяющие оценить возможность возобновления строительства или реконструкции. Решение о включении в реестр будет принимать специальная межведомственная комиссия.

В июле сообщалось, что Минстрой будет заниматься единым федеральным реестром долгостроев. Предполагается, что такой перечень поможет скоординировать и ускорить работу по ликвидации долгостроев.