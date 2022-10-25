В Петербурге решили дать новую жизнь формату пышечных

На рынке общественного питания Санкт-Петербурга открылись новые сети пышечных — культового формата для города на Неве. Владельцы заведений пытаются адаптировать сегмент под современные реалии, поскольку в последнее время он практически был вытеснен пекарнями и кондитерскими. Об этом 25 октября пишет газета «Деловой Петербург».

До недавнего времени в Северной столице оставались лишь несколько отдельных точек пышечных, в том числе работающая с 1958 года пышечная на Большой Конюшенной и несколько объектов на Садовой улице. Однако в 2022 году интерес к сегменту возрос и в городе открылась первая сеть «Пышки Вприпрыжку».

«Мы решили открыть сеть фирменных пышечных, так как проанализировали, что спрос в городе на такой продукт есть и рынок не перенасыщен качественными заведениями, хотя пышки — это культовый для Петербурга продукт», — рассказал руководитель маркетинга в сети Дэвид Рабинович.

Кроме того, на улице Восстания открылась пышечная «Пышка–Вышка». Бизнес в дальнейшем также планируют развивать в рамках сети. Отличительными его особенностями являются уход от советского интерьера и попытка создать современную интерпретацию легендарного формата.

«Мы решили предоставить горожанам их любимый продукт, но со свежим взглядом: удобная современная упаковка, яркий, запоминающийся интерьер, высокий уровень сервиса вкупе с тем самым рецептом советских пышек и бочкового кофе», — объяснил управляющий пышечной Александр Лачихин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Пышечные Петербурга ищут новые форматы под натиском пекарен».