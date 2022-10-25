Житель Омска отсудил 150 тыс. рублей за сбитого на дороге сына

Житель Омска отсудил компенсацию морального вреда с водителя автомобиля Ford Focus, который сбил на дороге его девятилетнего сына. ДТП произошло в октябре 2020 года.

Установлено, что водитель ехал по Молодогвардейской улице и сбил перебегавшего дорогу ребенка. Мальчик получил серьезные травмы, которые эксперты оценили как тяжкий вред здоровью, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

По словам ответчика, ребенок пересекал дорогу в неположенном месте. На его лице при этом была карнавальная маска, закрывавшая обзор. С суммой заявленных истцом требований он не согласился.

В итоге суд взыскал с водителя компенсацию в размере 150 тыс. рублей. Судья посчитал, что ребенок в силу своего возраста не понимал опасность действий и их последствия.

Ответчик оспорил решение, но судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, сообщает ИА «Город55».