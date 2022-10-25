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Автор 19FortyFive Фарли заявил об изменении курса США по Украине при возвращении Трампа

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В случае, если экс-президент США Дональд Трамп возобновит свою политическую карьеру, это может изменить нынешний курс Вашингтона по поддержке Украины. Такое мнение выразил 25 октября политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

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Трамп, отмечает автор, по-прежнему остается значимой силой для американской политики. К тому же бывший глава Белого дома был в достаточно дружественных отношениях с президентом России Владимиром Путиным. И курс внешней политики, которого придерживался Трамп, по-прежнему контрастирует с мнениями многих внутри самой Республиканской партии.

В случае же, если судебные иски против бывшего американского лидера закончатся его проигрышем, экс-президент, скорее всего, не будет участвовать в выборах 2024 года. А вот если Трамп выиграет дела, тогда все возможно, предупреждает Фарли.

Как подводит итог автор статьи, сейчас в американской политике сложился довольно непривычный внешнеполитический консенсус. Большинство кандидатов не видят смысла включать в свою предвыборную программу внешнеполитическую повестку, однако в 2024 году все это может резко измениться, считает политолог.

Ранее, 23 октября, Дональд Трамп заявил, что, возможно, должен будет участвовать в президентских выборах 2024 года, чтобы сделать страну «снова успешной, безопасной и великой». По словам Трампа, во второй гонке за пост президента в 2020 году у него «получилось гораздо лучше», так как он получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году.

Заявление Трампа прозвучало на следующий день после выдачи ему повестки для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Дональд Трамп негативно воспринял требование комитета палаты представителей дать показания по делу о штурме Капитолия двухлетней давности. Он назвал создание комитета глупостью. 21 апреля политик и бизнесмен опроверг признание ответственности за штурм Капитолия его сторонниками.

21 октября ФБР также изъяло из резиденции бывшего президента США секретные документы, которые содержали информацию об Иране и Китае. Эксперты отмечают, что несанкционированное раскрытие информации из документов может представлять определенные риски. Вокруг Трампа проходит расследование о секретных документах, изъятых при обыске в его поместье Мар-а-Лаго, которое инициировано, по мнению его сторонников, на фоне будущих президентских выборов.

В свою очередь нынешний президент США Джо Байден 22 октября объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Американский лидер уточнил, что он не принял формального решения, но это его намерение — участвовать в выборах. Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки.

До этого, 18 октября, Трамп также заявлял, что с Россией нужно поддерживать хорошие отношения, поскольку страна обладает большим количеством ядерного оружия.

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