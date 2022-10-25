Партию киргизской клубники не пустили на территорию Курганской области

На границе Курганской области с Казахстаном, в пункте пропуска «Петухово», задержали машину с партией клубники из Киргизии. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Машина с 1,5 т свежей ягоды следовала из Киргизии в Москву. Во время контроля выяснилось, что номер транспортного средства не соответствует указанному в фитосанитарном сертификате. Таким образом, документ недействительный.

Машину вернули на сопредельную территорию. Выдано предписание о запрете ввоза продукции, сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее на границе Курганской области задержали партию чилийского лосося. 11 т рыбы пытались перевезти из Казахстана в Петербург.