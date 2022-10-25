Посвященную жертвам раскулачивания выставку откроют в Перми

В Перми сегодня, 25 октября, открывается экспозиция «Выкорчеванные», посвященная жертвам коллективизации и раскулачивания. Выставка проводится в Центре городской культуры. Ее необычное название отсылает к сленговому слову, появившемуся в 1929–1932 годах.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на организаторов, слово «выкорчевка» распространилось в русском языке в контексте кампании по раскулачиванию, во время которой уничтожались личные хозяйства. Выставка посвящена памяти тех, кого «вырвали с корнем» из своей земли во время масштабного социального эксперимента, говорится в анонсе Центра городской культуры.

Посетителям выставки представят видеоинтервью с пострадавшими от массовых депортаций, архивные фото и документы.

25 октября сообщалось, что в Екатеринбурге у Московского тракта обнаружены массовые захоронения репрессированных в годы СССР. Найдено 15 могил расстрелянных людей.