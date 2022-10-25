В РФ продлят квоту на беспошлинный ввоз бескостной говядины

Минсельхоз продлит квоту на ввоз бескостной говядины с пошлиной в 0% до конца 2023 года. Речь идет о поставках из дальнего зарубежья. Больше всего мяса Россия импортирует из Парагвая — 50%, сообщает телеканал «Известия». Дальше по списку Бразилия, Колумбия и Индия. Министерство приняло решение о беспошлинном ввозе в ответ на просьбу отечественных мясопереработчиков. Однако подобную инициативу по свинине Минсельхоз отклонил. Производители в России полностью обеспечивают отечественный рынок этим видом мяса. За девять месяцев 2022 года в стране произвели на 6,2% больше свинины, чем за аналогичный период 2021-го. Соответственно, стоимость на такую продукцию снизилась. Отпускная цена упала на 11%.

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