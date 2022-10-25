Президент ФРГ Штайнмайер прибыл в Киев впервые с начала военных действий на Украине

На Украину с необъявленным визитом прибыл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как заявил 25 октября представитель главы государства агентству France-Presse, глава Германии готовится встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Я жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве», — привел представитель слова Штайнмайера.

Визит на Украину стал первым для Штайнмайера с момента начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

Как сообщил журнал Spiegel, в ходе поездки в Киев, которую Штайнмайер осуществил на поезде, он намерен пообещать Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина — в политическом и в военном отношении.

Также ожидается, что лидеры обратятся к немецким городам и муниципалитетам с призывом заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в кратчайшие сроки и «помочь пережить людям зиму».

Визит Штайнмайера на Украину должен был состояться еще 20 октября, но президент ФРГ отменил его по соображениям безопасности. Как отметил немецкий таблоид Bild, поездка политика согласовывалась несколько недель. По данным издания, отмена визита Штайнмайера «вызвала раздражение Киева».

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России.

После этого Штайнмайер подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным. После ряда обсуждений Киев и Берлин сочли, что разногласия улажены, и Штайнмайер снова запланировал отправиться на Украину.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение принял президент РФ Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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