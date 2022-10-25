Массовые захоронения репрессированных нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обнаружили массовые захоронения с останками репрессированных во времена СССР. Археологи Музея истории Екатеринбурга нашли у 12-го км Московского тракта 15 общих могил.

Выяснилось, что в них погребены тела людей, попавших под политические репрессии 1930–1950-х годов ХХ века. В черепах скелетов найдены пули.

Исследователи не исключают, что в людей стреляли несколько раз. Жертвы падали в вырытую яму. Тем, кто умирал не сразу, делали контрольный выстрел в голову.

Историки считают, что на этой территории можно отыскать еще около 2 тыс. останков. Вероятно, в этом районе был расстрельный полигон НКВД. Археологи рассчитывают найти личные вещи репрессированных.

Данные передадут в Следственный комитет РФ для проведения следственных мероприятий, пишет «ТагилСити.Ру».

Ранее, 22 октября, сообщалось, что в Московской области перезахоронили останки 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония состоялась на воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района.