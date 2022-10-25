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Volkswagen откажется от сенсорных кнопок на рулевом колесе
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Volkswagen откажется от сенсорных кнопок на рулевом колесе

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Фото: Volkswagen
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Компания Volkswagen намерена отказаться от сенсорных панелей на рулевом колесе в пользу физических кнопок управления, которые будут отвечать за включение некоторых вспомогательных функций в автомобиле. Об этом 25 октября сообщил портал Drom.

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Решение о возвращении традиционных кнопок в современные автомобили марки не так давно озвучил глава компании Томас Шеффер.

По словам топ-менеджера, возвращение к физическим кнопкам на руле инженеры приняли из-за регулярных жалоб на сенсорные панели со стороны владельцев автомобилей Volkswagen последних годов выпуска. Клиенты отмечали неинтуитивность и усложненный контроль за исполнением команд, подаваемых через небольшие сенсорные панели, установленные на рулевом колесе.

Пульты на спицах рулей Volkswagen начал внедрять в рамках курса на цифровизацию. В компании предполагали, что в эпоху персональной мобильной электроники такая перемена будет хорошо встречена потребителями, однако ноу-хау не нашло понимания у пользователей по причине непрактичности.

24 октября стало известно, что на российском рынке появились новые Volkswagen Bora китайской сборки. Новые автомобили предлагаются с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. Двигатель работает с автоматической коробкой передач. Машина доступна в комплектации Elite. Volkswagen оснащен светодиодной оптикой, климат-контролем, парктроником, круиз-контролем, системой предотвращения столкновения и функцией контроля слежения за полосой движения. Цена на седан Volkswagen Bora составляет 2 490 000 рублей.

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