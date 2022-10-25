Более 50 саженцев пихты украли из Калтайского заказника под Томском

В Томской области из государственного Калтайского заказника украли 54 саженца пихты. В совершении этого преступления подозревают 28-летнего мужчину.

В региональном УМВД РИА «Томск» рассказали, что в полицию Томского района обратились представители лесничества. Они рассказали, что на территории заказника в районе села Курлек остановили автомобиль марки «УАЗ», который перевозил саженцы пихты.

При этом на деревья не было соответствующей документации. Под подозрение попал водитель остановленного автомобиля. В содеянном он сознался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы. Похищенное изъяли и передали в региональный департамент лесного хозяйства.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что в Якутии будут судить жителя села Павловск за то, что он срубил около 300 деревьев. В июле этого года обвиняемый, находясь на просеке строящейся железной дороги, не имея разрешительных документов, ручной пилой спилил 200 сосен и 68 лиственниц.