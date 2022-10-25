Президент Ирана заявил о невозможности остановить строительство многополярного мира

Строительство многополярного мира не остановить. Об этом во вторник, 25 октября, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.

«Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира», — сказал он, отвечая на вопрос «РИА Новости».

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран серьезно относится к развитию отношений с Москвой и считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) одним из центров силы.

Также, по словам Раиси, США начали использовать другие методы, включая информационный терроризм, потому что поняли бесполезность санкций. Президент Ирана отметил, что, в частности, Вашингтон устроил беспорядки в Иране, но просчитался.

19 октября журналист китайской газеты Global Times Хэ Чжигао указал на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины. Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Соединенных Штатов усиливалась.

До этого, 9 октября, газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

29 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности. Российский лидер также отметил, что это движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики.

В конце августа Путин также говорил, что однополярная модель мира изжила себя. Ее сменяет новый миропорядок, основанный на признании суверенного пути каждого народа.