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ВФУ за 10 минут нанесли удары по двум районам Донецка
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ВФУ за 10 минут нанесли удары по двум районам Донецка

СЦКК: ВФУ почти за 10 минут выпустили по двум районам Донецка пять ракет и три снаряда
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Военные Украины выпустили по двум районам Донецка пять ракет из «Града» и три снаряда калибром 155 мм, кроме того, четыре снаряда калибром 155 мм выпустили по Горловке. Обстрелы произошли почти за 10 минут. Об этом рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), во вторник, 25 октября.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09:14 (совпадает с мск. — Ред.) — населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район), выпущено пять ракет из БМ-21 «Град»; 09:15 — населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что в 09:23 военнослужащие Украины выпустили три снаряда калибром 155 мм по населенному пункту Орловка в Киевском районе Донецка.

Днем ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что с 17 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в направлении республики практически 80 тыс. боеприпасов. Кроме того, за этот же период в ДНР от обстрелов погибли 487 человек, в числе которых 23 ребенка.

23 октября украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет (НАР) по Горловке в ДНР. Днем ранее сообщалось, что украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще двое ранены.

20 октября офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что населенные пункты ДНР были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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