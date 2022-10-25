Село на Алтае закрыли на карантин из-за бешеной лисы

В Волчихинском районе Алтайского края установили карантин по бешенству в селе Бор-Форпост. Зашедшая в населенный пункт лиса покусала собаку, и та скончалась от бешенства.

Село находится рядом с лесом. После «визита» лисы собака начала странно себя вести, проявляла агрессию, а потом умерла.

В ветеринарной клинике, куда отвезли погибшего пса, диагноз «бешенство» подтвердили. Село объявили неблагополучным по бешенству, после чего ветеринары привили всех домашних животных.

Карантин продлится два дня, сообщает altapress.ru.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области от бешенства привили тигра. По некоторым данным, вакцинировали тигрицу по кличке Матильда, которая живет в частном доме в Дягилево.