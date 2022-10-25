Ночь на 25 октября стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на вторник, 25 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне», — написал он 25 октября в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, фактическая температура в столице составила минус 2,7 градуса.

«В предстоящую ночь заморозки сохранятся», — добавил Тишковец.

Ранее в этот день в Гидрометцентре России рассказали, что во вторник москвичей ожидает переменная облачность без осадков и до 6 градусов тепла. Уточнялось, что днем в столице воздух прогреется до +4…+6, ночью столбики термометров опустятся до 0…+2.