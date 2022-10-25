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Турция попросила о скидке на российский газ у «Газпрома»

Глава Минфина Небати: Турция попросила «Газпром» об отсрочке части платежей за газ
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Турция настойчиво добивается скидки на российский газ и попросила «Газпром» о возможности отсрочить платежей. Об этом заявил 25 октября министр финансов и казначейства республики Нуреддин Небати.

Замена позиций: газовый хаб в Турции может быть интересен южной Европе
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По его словам, Анкара покупает у Москвы большое количество газа и ожидает «хороших новостей» и по вопросу скидки, и по проблеме оплаты, пишет Financial Times.

15 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова предоставить Турции больше российского газа, если страна захочет увеличить поставки. На данный момент «Газпром» поставляет в республику около 26 млрд куб. м газа в год.

В сентябре агентство Bloomberg сообщило о разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным по поводу цен на газ. Турецкий лидер попросил Москву сделать скидку на голубое топливо. При этом Эрдоган подчеркнул, что его страна не испытывает проблем с поставками газа из России, так как Турция не вводила санкции против РФ. Через несколько дней министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что соглашение об оплате 25% поставок российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время.

Позже, 12 октября, на «Российской энергетической неделе» Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. По мнению главы государства, этот проект может стать альтернативой газопроводам системы «Северный поток», на которых в конце сентября произошла диверсия.

Позже, на саммите в Астане, Путин и Эрдоган подробнее обсудили данный проект. 14 октября президент Турции заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба. Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

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