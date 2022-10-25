Ограду Юсуповского дворца в Петербурге отреставрируют

В Санкт-Петербурге отреставрируют ограду Юсуповского дворца. Об этом во вторник, 25 октября, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Сейчас завершается демонтаж, вскоре ограду отправят в мастерскую.

Предыдущая реставрация ограды проводилась в 1990 году. К настоящему времени на ней появились сколы и трещины. На реставрацию выделили 114,5 млн рублей из городского бюджета. Работы планируется завершить в 2024 году.

Ограду Юсуповского дворца возвели в 1836–1840 годах на месте деревянного забора. Сейчас длина ограды составляет 146 м.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что в Казани отреставрируют здание учительской семинарии 1873 года постройки. Трехэтажное здание на улице Шигабутдина Марджани на берегу озера Кабан является объектом культурного наследия Татарстана.