Западный атмосферный фронт принесет дожди в Петербург

Вечером во вторник, 25 октября, в Санкт-Петербург прийдут дожди. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Причиной непогоды станет теплый атмосферный фронт с запада. Он закроет небо над городом плотными облаками, что станет причиной осадков.

Как отмечает 78.ru, воздух в Петербурге прогреется до 5 – 7 градусов. В Ленинградской области — до 3 – 8 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3 – 8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст.

Накануне синоптик Александр Шувалов допустил выпадение небольшого количества снега в Москве 25 октября.