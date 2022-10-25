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МИД РФ обвинил США в проведении киберопераций с помощью Украины

МИД РФ: США проводят кибероперации против Москвы руками IT-армии Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США не скрывают, что используют методы кибервойны и проводят наступательные кибероперации против России, задействовав для этого прежде всего IT-армию Украины. Об этом заявил 25 октября замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин.

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По словам Шина, НАТО и лично глава киберкомандования США Пол Накасоне не утаивают своих усилий по отработке методов ведения кибервойны, и более того, даже проводят соответствующие учения, приглашая на них представителей Украины, которая не является членом блока, пишет «Газета.Ru».

«С начала этого года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство нападений исходит с территории США и стран Евросоюза», — отметил замглавы департамента на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Представитель России также указал, что масштабы киберагрессии только подтверждают, что она ведется скоординированно властями западных стран с привлечением хакерских сообществ. При этом сами эти власти продолжают выдвигать абсолютно бездоказательные обвинения против Москвы и «взяли за правило бездоказательно клеймить неугодные им государства, отвлекая мировую общественность от собственных действий».

Ранее, 30 сентября, президент России Владимир Путин в приветствии к участникам совещания глав разведслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подчеркнул, что, когда уходит в прошлое гегемония коллективного Запада и в мире формируется новый, более справедливый многополярный порядок, взаимодействие органов безопасности и специальных служб стран СНГ особенно востребовано для борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.

До этого, 15 августа, американская компания Microsoft указала на то, что выявила хакерскую операцию Seaborgium, которая якобы была создана в России и направлена на людей и организации в странах НАТО. Кроме того, в корпорации подчеркнули, что хакерские атаки совершались против госсектора Украины, несмотря на то, что эта страна не является приоритетом для группировки.

После этого, 31 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что корпорация Microsoft давно перестала быть частной компанией и действует по указке силовых структур США. По словам дипломата, данной корпорации не стоит выдумывать себе никаких угроз в виде русских хакеров, так как подобные им структуры давно существуют в США в виде официальных властей.

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