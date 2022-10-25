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Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке приостановлен

Глава региональной таможни Ладыгин: товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке остановлен
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Товарооборот России с КНДР через Дальний Восток полностью приостановился. Об этом заявил глава Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин во вторник, 25 октября.

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«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное ― мы с ними не торговали», ― заявил Ладыгин журналистам.

Отмечается, что в октябре 2021 года обмен товарами между РФ и Северной Кореей упал в 300 раз в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составил 20 т.

При этом Ладыгин допустил, что открытие пункта пропуска Хасан ― Тумаган и возобновление железнодорожного сообщения между РФ и КНДР может сдвинуться на конец октября. Сообщение между странами было остановлено на фоне распространения коронавируса.

В августе сообщалось, что объем торговли Китая и России за первые семь месяцев текущего года вырос на 29% в годовом исчислении и составил $97,71 млрд. Ранее власти двух стран поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.

5 августа торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский рассказал, что роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок. По его словам, по итогам года Россия и Китай могут достичь показателя $185–190 млрд в двусторонней торговле.

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