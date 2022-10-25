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Кирби: Белый дом ценит призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине

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Группа конгрессменов отправила в Белый дом письмо призывом к переговорам с российской стороной насчет урегулирования конфликта на Украине, администрация президента США получила его и оценила. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 24 октября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

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К американскому президенту Джо Байдену обратились 30 членов палаты представителей. Письмо было подписано представителями либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал.

Кирби отметил, что в администрации Байдена с уважением относятся к позиции конгрессменов и их озабоченности текущей ситуацией на Украине. Также Кирби дополнил, что переговоры невозможны без участия Киева, который в настоящее время к ним не готов.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) не считает, что сейчас время <...> договариваться с господином Путиным (президент России Владимир Путин. — Ред.) . Мы уважаем это мнение», — заявил Кирби.

24 октября Кирби опроверг намерение Соединенных Штатов отправить свои войска на украинскую территорию.

21 октября состоялась беседа по телефону между главами Минобороны РФ и Пентагона Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином. Были подняты актуальные вопросы международной безопасности, в том числе конфликт на Украине. По сообщению Пентагона, США стали инициатором разговора.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен уведомил о готовности Штатов вести с российской стороной диалог при необходимости. Но, с его слов, ситуация вокруг Украины демонстрирует нежелание России «участвовать в значимой дипломатии», страна «продолжает действовать в противоположном направлении».

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане 14 октября сказал, что на данный момент не видит необходимости в переговорах с Байденом, добавив, что платформа для переговоров отсутствует.

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