Два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике (ЛНР) разрушены в результате обстрелов населенного пункта Вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом во вторник, 25 октября, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрелов <...> в населенном пункте Золотое-2 разрушено два жилых дома», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за прошедшие сутки было зафиксировано пять обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское.

Так, за сутки ВФУ выпустили восемь ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и пять снарядов калибром 155 мм.

Ранее, 24 октября, ВФУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в ЛНР, вследствие чего было разрушено здание железнодорожного вокзала.

До этого, 20 октября, в результате обстрела населенного пункта Брянка в ЛНР пострадало мирное население. Также были повреждены объекты инфраструктуры и газопровод.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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