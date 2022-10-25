В Совбезе предложили переформатировать расширенную «тройку» по Афганистану

Формат расширенной «тройки» по Афганистану может быть переработан в формат «пятерки» без участия в нем США. Об этом во вторник, 25 октября, заявил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Так, в новом формате предлагается собрать представителей России, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. По словам Венедиктова, причина тому — неконструктивный подход США к работе группы.

Также Венедиктов отметил ежегодные консультации секретарей советов безопасностей стран региона (Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) по проблемам Афганистана.

По мнению заместителя секретаря Совбеза, такой формат сейчас очень востребован и полезен в процессе обеспечения мира в Афганистане.

Ранее, 24 октября, в Совбезе предположили, что Соединенные Штаты Америки начали терять свою лидирующую позицию в мире с силу усиления разных «полюсов и групп по интересам».