Блинкен заверил главу МИД Украины Кулебу в поддержке США

США намерены поддерживать Украину, несмотря на предупреждения России о возможном применении Киевом «грязной бомбы». Об этом в понедельник, 24 октября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен в разговоре подтвердил поддержку Украины Соединенными Штатами Америки в свете высказываний касательно «грязных бомб» на Украине. Также он заявил о готовности США «работать с союзниками и партнерами с целью дальнейшего удовлетворения потребностей Украины в военной помощи».

Ранее в тот день постпред РФ Василий Небензя в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу призвал сделать всё возможное, чтобы не допустить провокации Украины с «грязной бомбой». Он отметил, что Россия будет рассматривать ее применение как акт ядерного терроризма.

Также Россия запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой».

Накануне стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Отмечается, что для этого может быть использована так называемая «грязная бомба».

При этом Великобритания, Франция и США отвергли данные утверждения.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

В этот же день сообщалось, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за сообщений о «грязной бомбе».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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