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Морпех рассказал о бое с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»

Командир роты морпехов Данилов заявил о бое с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Министерство обороны РФ рассказало о героизме российского офицера, проявившего героизм в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Командир роты морской пехоты капитан Александр Данилов рассказал, за что был удостоен высшей государственной награды страны — медали «Золотая Звезда».

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Военный поделился, что подразделение под его командованием выполняло задачу в передовом отряде, выдвинулось в лесополосу в районе одного из населенных пунктов и заняло позиции. В районе выполнения задачи проникла диверсионно-разведывательная группа противника, которая выведала расположение российских войск и хотела отступать для передачи информации украинским войскам.

«Нарвались на двух командиров штурмовых групп, завязали с ними бой, в дальнейшем вышли прямо на мое КМП, в котором я находился вместе с командиром подразделения. Мы вдвоем завязали с ними бой чтобы сковать действия, не дать им отойти. Буквально до последнего магазина вели бой и ждали прибытия штурмовой группы», — рассказал Данилов.

Дождавшись прибывшей группы, российские военные перешли в наступление. Капитан Данилов принял решение на вывод роты из-под огня. В результате разрыва снаряда на расстоянии менее 10 м он получил минно-взрывную травму, не мог разговаривать и около суток находился без памяти.

25 октября стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу наградил «Золотой Звездой» также командира танкового взвода Руслана Курбанова, который, участвовал в доставке разведывательных и штурмовых групп российских войск в глубину обороны противника. Отмечалось, что благодаря умелому руководство Курбанова было уничтожено три БТР, четыре минометные расчета, два расчета ПТУР и более 40 националистов.

Также в этот день Минобороны РФ показало награждение государственными наградами военнослужащих подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО). Старший разведчик-снайпер подразделения специального назначения ЗВО Игорь рассказал, что ему вручили медаль «За отвагу».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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