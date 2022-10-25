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СМИ сообщили об отключении наружного освещения в Киеве и Одессе

«Страна»: Киев и Одесса погрузились во тьму из-за отключения наружного освещения и вывесок
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Фото: соцсети
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В результате отключения наружного освещения и вывесок улицы Киева и Одессы погрузились во тьму. Об этом 24 октября сообщило издание «Страна».

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
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Отмечается, что наружное освещение и вывески были выключены из-за строгой экономии электроэнергии. По данным издания, улицы освещают только фары проезжающих автомобилей, а также свет из магазинов и окон домов.

Ранее, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране за день были уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры. Тогда он призвал граждан сократить потребление электричества.

Накануне директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Специалист отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

В тот же день заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как указал президент России Владимир Путин, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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