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Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за помощь в работе на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за поддержку усилий по созданию защитной зоны у ЗАЭС
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Фото: РИА Новости
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил США за поддержку в организации безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

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«Я провел всеобъемлющую встречу с госсекретарем [Энтони] Блинкеном сегодня в Вашингтоне. Я отметил, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий на этой неделе будут на Украине, и поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС», ― написал Гросси в своем аккаунте в Twitter в понедельник, 24 октября.

Ранее в этот день в Министерстве обороны России предупредили, что обстрел ЗАЭС вооруженными силами Украины может привести к выбросу радиоактивных веществ, которые, в свою очередь, могут затронуть всю Европу.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение принял президент РФ Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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