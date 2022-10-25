Опрос показал, что 64% жителей Центральной Франции планируют покинуть регион по причине дороговизны, социальной напряженности и возможности работать удаленно, передает телеканал «Известия». В большинстве случаев респонденты

готовы к переезду в поисках работы.

Отмечается, что 17% респондентов планируют покинуть регион через год. 29% участников опроса готовы переехать в течение двух-пяти лет. Кроме того, 18% раздумывают о переезде не раньше чем через 10 лет.

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