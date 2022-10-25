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Кирби: Белый дом ценит призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби 24 октября заявил, что администрация президента США оценила письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине.

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«Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса», — отметил Кирби на брифинге.

Как подчеркнул Кирби, в Белом доме знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине. Однако, по его словам, США не будут проводить переговоры с Москвой без участия Киева.

Также в этот день Кирби опроверг намерение США послать войска на Украину.

Ранее, 21 октября, министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Уточнялось, что были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Согласно заявлению Пентагона, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Тогда же госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости.

При этом Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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