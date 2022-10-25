Байден заблудился в саду Белого дома после церемонии посадки деревьев
Президент США Джо Байден потерялся в саду Белого дома. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail в понедельник, 24 октября.
Инцидент произошел во время мероприятия по посадке деревьев. На опубликованных изданием кадрах видно, как американский лидер идет сперва в одном направлении, затем спрашивает: «Куда мы идем?» Охрана президента помогла ему сориентироваться в направлении.
Отмечается, что Байден пошутил, что чуть «не пошел другим путем». На это сотрудники службы безопасности ответили, что он может «идти, куда хочет».
Ранее в этот день американский лидер обратился к своим избирателям и посоветовал им понаблюдать, чтобы убедиться, что президент всё еще очень энергичен.
23 октября американский лидер ответил долгой паузой на вопрос журналиста об отношении его жены Джилл к желанию Байдена идти на второй президентский срок в 2024 году. Продолжительное молчание вызвало волну критики и насмешек в сети.
До этого, 15 октября, президент США во время выступления в колледже Ирвин-Вэлли смутил девочку советом не вступать в отношения, пока ей не исполнится 30 лет.
Джо Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Соединенных Штатов Америки.