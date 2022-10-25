Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за помощь в работе на ЗАЭС
Мир
Министр обороны США отверг предупреждения России относительно Украины
Мир
В Белом доме заявили о намерении Байдена снизить цены на бензин
Мир
Байден заблудился в саду Белого дома после церемонии посадки деревьев
Мир
Пелоси заявила о двухпартийной поддержке Украины в конгрессе США
Мир
В Японии спрогнозировали усталость Европы от Украины к зиме
Мир
В МИД Норвегии заверили в продолжении поставок оружия Украине
Мир
FT узнала о намерении Джонсона продвигать поддержку Киева
Мир
Украинцы призвали Зеленского перевести алфавит на латиницу
Мир
Более 7 тыс. немцев вышли на митинги против энергетической политики ФРГ
Мир
Демократы призвали Байдена изменить подход к конфликту на Украине
Мир
Американский актер Лесли Джордан погиб в ДТП в возрасте 67 лет

Байден заблудился в саду Белого дома после церемонии посадки деревьев

Daily Mail: президент США Байден уточнил дорогу к Белому дому у охраны
0
Фото: Daily Mail
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден потерялся в саду Белого дома. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail в понедельник, 24 октября.

Инцидент произошел во время мероприятия по посадке деревьев. На опубликованных изданием кадрах видно, как американский лидер идет сперва в одном направлении, затем спрашивает: «Куда мы идем?» Охрана президента помогла ему сориентироваться в направлении.

А был ли Байден: что хотели сказать авторы фильма об американском президенте
Почему глава Белого дома превратился в гомеровского героя и кто здесь Полифем

Отмечается, что Байден пошутил, что чуть «не пошел другим путем». На это сотрудники службы безопасности ответили, что он может «идти, куда хочет».

Ранее в этот день американский лидер обратился к своим избирателям и посоветовал им понаблюдать, чтобы убедиться, что президент всё еще очень энергичен.

23 октября американский лидер ответил долгой паузой на вопрос журналиста об отношении его жены Джилл к желанию Байдена идти на второй президентский срок в 2024 году. Продолжительное молчание вызвало волну критики и насмешек в сети.

До этого, 15 октября, президент США во время выступления в колледже Ирвин-Вэлли смутил девочку советом не вступать в отношения, пока ей не исполнится 30 лет.

Джо Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Соединенных Штатов Америки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022