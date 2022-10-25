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Сержант из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Вернувшийся из плена сержант НМ ДНР обвинил ВСУ в пытках и издевательствах
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Фото: TASS/Ukrinform via ZUMA Wire
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Сержант 103-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Шалыгин рассказал 25 октября, что, будучи в украинском плену, он и его сослуживцы подвергались избиению и пыткам.

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«Сразу, когда приняли, начали (бить. — Ред.) по почкам, по ногам, лицо посходило уже. Попинали, в общем, хорошо, ломали психологически в основном. Говорят, вы нам не нужны, вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, задвухсотят (убьют. — Ред.), менять вас никто не будет. На мозги капали», — рассказал он «РИА Новости».

По словам сержанта, украинские военные готовы были обменять всех взятых в плен бойцов ДНР из полка на двух солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 22 октября, Шалыгин рассказал, что среди тех, кто брал его в плен, были иностранные наемники, которые говорили на английском и польском языках. Он указал на то, что на иностранцах не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. При этом обмундирование у них было украинское, «натовской расцветки».

В тот же день советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока рассказала, что украинские боевики нередко убивают раненых военнопленных на поле боя, чтобы не тратить на них силы и ресурсы.

До этого, 18 октября, вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили на расстрел, оказывая таким образом давление.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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