Шойгу наградил двух офицеров медалями «Золотая Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — командиру роты морской пехоты Александру Данилову и командиру танкового взвода Руслану Курбанову, проявившим героизм при выполнении задач спецоперации по защите населения Донбасса.

«Подразделение под моим командованием выдвинулось в лесополосу, начало подготовку к выполнению дальнейшей задачи. В район проникла диверсионно-разведывательная группа противника, она вскрыла расположения войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать вскрытые данные. В ходе отхода нарвались на двух командиров моих групп, и в дальнейшем вышли на мое КМП», — рассказал капитан Данилов.

Группа офицеров, ведя прицельный огонь и метая ручные гранаты, сковала отступление диверсантов, прижала их к земле и, не давая двигаться, до последнего магазина, 25 минут вела бой, ожидая прибытия штурмовой группы. В результате боя было уничтожено 10 националистов.

Дождавшись прибывшей группы, российские военные перешли в наступление и, обходя оставшегося противника с флангов, приступили к его окружению. Капитан Данилов принял решение на вывод роты из-под огня. Офицер вывел свое подразделение и технику в безопасное место без потерь.

В результате разрыва снаряда на расстоянии менее 10 м он получил минно-взрывную травму, был контужен, не мог разговаривать и почти сутки находился без памяти. Данилов был отправлен в медицинское учреждение для восстановления, но от госпитализации отказался, лечился амбулаторно и через четыре дня снова вернулся в строй.

В дальнейшем капитан Александр Данилов при ведении наступательных действий, смело и уверенно управляя боем подразделения в одном из населенных пунктов, обеспечил выполнение поставленной боевой задачи. Ударной волной от разрыва снаряда артиллерии на расстоянии 5 м был отброшен в окоп и повторно получил минно-взрывную травму, ушиб правой стороны, но продолжил стойко управлять боем роты. Офицер был госпитализирован только с наступлением ночи, когда рубеж был взят ВС РФ.

Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Руслана Курбанова, действуя в составе бригады морской пехоты, выполнял боевую задачу по взятию стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов. В связи с применением украинскими националистами большого количества дистанционно устанавливаемых противопехотных мин, танковый взвод участвовал в доставке разведывательных и штурмовых групп российских войск в глубину обороны противника.

При очередном возвращении в район танк старшего лейтенанта вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Несмотря на попадание в танк противотанковой ракеты Javelin, группа из семи националистов была уничтожена ответным огнем.

Выстроившись в боевые порядки, штурмовые группы бригады приступили к взятию высоты. Взводу Курбанова была поставлена боевая задача по огневому поражению обороны противника на фланге с целью отвлечения основных сил противника от направления главного удара. В результате оборона опорного пункта была прорвана, уничтожено три БТР, четыре минометные расчета, два расчета ПТУР и более 40 националистов.

Продолжая наступательные действия, один из танков взвода был атакован замаскированным расчетом ПТУР, в результате чего экипаж получил тяжелую контузию и не мог управлять машиной. Увидев, что противник своими действиями планирует захватить танкистов в плен, старший лейтенант Курбанов незамедлительно выдвинулся на своей боевой машине на помощь раненым товарищам. Подобравшись к поврежденной машине, под огнем врага он переместил раненый экипаж в командирский танк.

Руслан Курбанов направил свой танк с ранеными бойцами в безопасное место, а сам приступил к эвакуации поврежденной машины. При ведении боевых действий танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Руслана Курбанова уничтожил 38 единиц техники, из них 15 танков, две минометные батареи и около 250 националистов.

«Когда командир подразделения получает такое звание, это заслуга его личного состава. Я горжусь своим подразделением. Буду возвращаться обратно в зону специальной военной операции к своему личному составу, потому что командир всегда должен быть впереди своего личного состава и не оставлять его», — отметил старший лейтенант, командир танкового взвода Руслан Курбанов.

Ранее, 9 октября, оборонное ведомство сообщило о награждении военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения спецоперации. Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам бригады материально-технического обеспечения были вручены награды, среди которых были ведомственные медали, медаль Жукова и медаль Суворова.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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