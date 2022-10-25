Военнослужащим спецназа вручили государственные награды на передовой

Минобороны РФ 25 октября показало награждение государственными наградами военнослужащих подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения специальной военной операции.

Отмечается, что военнослужащим подразделений специального назначения ЗВО за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения спецоперации, были вручены государственные награды на передовой.

«Я и мои товарищи получили награды. Мне же вручили медаль «За отвагу». Это моя первая награда государственная. Она для меня очень важна, потому что это солдатская медаль, которую получали наши деды», — поделился старший разведчик-снайпер подразделения специального назначения ЗВО Игорь.

Для вручения государственных наград к своим подразделениям прибыл начальник разведки Западной группировки войск. К местам боевой работы были доставлены ордена и медали для вручения военнослужащим.

Наиболее отличившимся военнослужащим подразделений специального назначения ЗВО были вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, в том числе и с мечами, медали «За отвагу», а также ценные подарки.

Как уточняет военное ведомство, командование поблагодарило военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную службу и пожелало крепкого здоровья, а также успехов в службе.

Сообщается, что сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее, 24 октября, спецназ Донецкой Народной Республики (ДНР) одним выстрелом уничтожил украинский танк.

Кроме того, в тот же день Минобороны сообщило, что подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на боевом посту отпраздновали 104-ю годовщину со дня основания. Как отметило военное ведомство, в ходе спецоперации десятки бойцов спецназа удостоились государственных наград: орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», Суворова и Жукова.

До этого, 7 октября, секретарь Совета безопасности Чечни Апти Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заняли важный оборонительный рубеж вблизи поселка Спорное в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что у украинских националистов отсутствуют серьезные успехи, а чеченский батальон не намерен отступать.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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