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Группа украинских боевиков попала в засаду у Кременной в ЛНР

«РИА Новости»: 20 украинских боевиков на американских БТР попали в засаду у Кременной
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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20 украинских боевиков попали в засаду между Красным Лиманом и Кременной в Донбассе. Об этом 24 октября сообщил пленный военный 66-й бригады Вооруженных сил Украины Андрей Чверенчук, передает «РИА Новости».

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«Мы размещались на территории базы отдыха. После нескольких дней ожидания нас подняли и сказали, что выдвигаемся в направлении Лимана, нужно занять оборонительный рубеж, что, если пойдут российские войска, чтобы мы их сдерживали», — сказал он.

По его словам, группа выдвинулась на участок между Красным Лиманом и Кременной, где попала в засаду. При этом они передвигались на двух американских бронетранспортерах М113.

Чверенчук рассказал, что по прибытии на место последовала очередь, и его ранило в руку. Он опустился в машину и принял обезболивающие, чтобы снять шок, после чего продолжал лежать до тех пор, пока стрельба не стихла. Затем российские военные предложили Чверенчуку сдаться. Когда они открыли дверь, у него была граната в руках, которую тот отдал. В итоге его эвакуировали и оказали помощь, поделился военнопленный.

Ранее в этот день стало известно, что инженеры российской группировки войск «Отважные» начали укрепление линии обороны Сватово – Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

17 октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что при попытке прорыва к Сватово и Кременной в ЛНР было уничтожено множество иностранных наемников ВСУ. Тогда же стало известно, что военные Народной милиции ЛНР уничтожили до 70 украинских военных за минувшие сутки.

Накануне источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления под Сватово и Кременной. Союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.

Также отмечалось, что украинские формирования не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременную. Как уточнил военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат, ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить дорогу, связывающую Кременную и Сватово, как жизненно важную магистраль.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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