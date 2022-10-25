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Постпред РФ в Вене раскритиковал Макрона за высказывания об РПЦ

Постпред Ульянов осудил слова Макрона об использовании РПЦ властями России в своих целях
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за заявления касательно Русской православной церкви. Об этом он написал во вторник, 25 октября, в своем Twitter.

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«Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику. Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — написал Ульянов.

Как сообщает агентство Reuters, Макрон, выступая на открытии международного форума «Воззвание к миру», утверждал, что Русская православная церковь позволяет государству манипулировать собой для оправдания действий на Украине. Французский лидер призвал РПЦ противостоять давлению Кремля.

Также в ходе своего выступления Макрон сообщил, что верит в перспективу мирного урегулирования конфликта лишь на условиях Киева. Он указал, что важно продолжать диалог с Россией и Украиной. По его мнению, должен наступить момент, когда обе стороны смогут сесть за стол переговоров.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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