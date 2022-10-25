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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность без осадков и до 6 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей во вторник, 25 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +4…+6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0…+2.

Днем ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с, ночью — юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее, 24 октября, Гидрометцентр сообщил, что из-за гололедицы и тумана в Москве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в ночь с 24 на 25 октября.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал о возможном образовании льда на дорогах Москвы предстоящей ночью.

По его словам, в ночь на вторник в Москве ожидается легкий мороз до –5 градусов. При этом днем 25 октября температура воздуха составит примерно +4...+5 градусов, будет солнечно.

Он также подчеркнул, что в целом на этой неделе погода в столичном регионе будет совершенно неоднородной, с периодами потепления и похолодания, что характерно для сезона предзимья.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов допустил выпадение небольшого количества снега в Москве 25 октября.

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