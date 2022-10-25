Орбан назвал Шольца слабым политиком из-за поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал канцлега ФРГ Олафа Шольца лидером с небольшим опытом руководства. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Budapester Zeitung в рамках своего визита в Германию в понедельник, 24 октября.

Венгерский лидер назвал «большим несчастьем для Европы», что экс-канцлер Германии Ангела Меркель подала в отставку в тот момент, когда ситуация между Россией и Украиной обострилась. Он также отметил ее 16-летний опыт руководства страной.

«Он [Олаф Шольц], несомненно, является демократически легитимным главой правительства. <…> Тем не менее он не был в должности даже в течение года», ─ подчеркнул Орбан.

По словам венгерского премьера, войны могут быть начаты и слабыми лидерами, но для их прекращения и начала мирного процесса необходимы сильные государственные деятели.

Ранее в этот день Олаф Шольц заявил, что помощь восстановлению Украины будет способствовать принятию страны в состав Евросоюза.

Накануне бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис назвал Олафа Шольца «политическим карликом». По его мнению, действующий канцлер не в состоянии быть посредником между Вашингтоном, Пекином и Берлином.

До этого, 6 октября, Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно достичь только при участии России. Она отметила, что конфликт на Украине стал поворотным моментом, подчеркнув необходимость серьезно относиться к заявлениям президента России Владимира Путина.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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