Американский актер Лесли Джордан погиб в ДТП в возрасте 67 лет
Американский актер Лесли Джордан погиб в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом 24 октября сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник утром в районе Голливуд. Отмечается, что автомобиль актера врезался в стену одного из зданий.
«Мир, определенно, стал сегодня намного более темным местом без любви и света Лесли Джордана», — заявил агент артиста Дэвид Шол.
При этом, как сообщило издание TMZ со ссылкой на источник в полиции, предположительно, авария произошла из-за того, что актеру стало резко плохо за рулем.
Лесли Джордан получил наибольшую известность благодаря ролям в сериалах «Американская история ужасов», «Прислуга», «Зовите меня Кэт», «Уилл и Грейс» и других.