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Захарова заявила об открытости России для контактов со всеми странами

Захарова заявила, что РФ остается открытой для контактов со всеми странами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия готова вести диалог со всеми заинтересованными сторонами и открыта для контактов в том числе и с США. Об этом 24 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

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По ее словам, РФ не прерывала никаких контактов со своей стороны.

«Все телефонные трубки телефонов, которые звонят, мы берем, мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами — и с теми, которые остались партнерами, и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был. Мы со всеми готовы вести переговорный процесс, разговор и так далее», — сказала Захарова на вопрос о том, ведутся ли контакты между РФ и США на высоком уровне по дипломатической линии.

Ранее в этот день председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов договорились сохранять открытыми каналы коммуникации. Они провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

Также в понедельник Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева прекратить провокационные действия по подготовке «грязной бомбы», а от контролирующих западных спонсоров — «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных». По словам дипломата, Киев уже приступил к реализации этой провокации.

Захарова отметила, что цель этой провокации заключается в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Она указала, что власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что «это выльется в мощную антироссийскую кампанию».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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