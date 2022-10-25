Пермский театр заключил международное соглашение о сотрудничестве

Лауреат национальной премии «Золотая маска» пермский театр «У Моста» заключил соглашение о сотрудничестве с Театром белорусской драматургии (Минск). Об этом «Известиям» сообщил основатель и худрук театра «У Моста» Сергей Федотов.

По его словам, это произошло на прошедшем в начале октября V фестивале Макдонаха в Перми.

«За счет этого фестиваля мы даже подписали соглашение о сотрудничестве на будущие три года с Театром белорусской драматургии. Мы подружились и договорились о совместных и обменных гастролях, о постановках. 3 декабря мы поедем на гастроли в Минск, а совсем скоро я начну в этом театре постановку гоголевских «Игроков», — сказал Федотов.

Он также подчеркнул, что режиссер Валерий Анисенко сейчас готовит постановку белорусской пьесы в России.

Сергей Федотов рассказал также об изменениях в репертуаре театра «У Моста».

«Главная премьера: вот уже полгода играем спектакль по пьесе Джона Синга «Ирландский герой — гордость Запада». Мы всегда к фестивалю готовим новую премьеру. Два подряд фестиваля — в 2014 и 2016 годах — нам удавалось поставить первыми в России (и вторыми в мире) новую пьесу Макдонаха. История была такая: появлялась новая пьеса, нам агент Макдонаха сообщала, что, мол, Мартин вам отправляет текст, переводите, готовьтесь, и как только пройдет премьера в Лондоне, у вас будет разрешение на вторую мировую премьеру», — сказал он.

После этого было выпущено два спектакля, уточнил худрук.

«При этом всегда возникали мистические ситуации. Когда мы репетировали «Безрукого из Спокэна», нужно было найти 50 отрезанных рук, и это оказалось очень трудно. Но еще труднее было воспроизвести американскую действительность, потому что до этого все пьесы Макдонаха были про Ирландию. И мы уже понимали, как ставить про Ирландию, и побывали там, и не один раз. И вдруг Макдонах пишет про Америку. Очень было сложно нам в эту тему попасть. И вдруг за десять дней до премьеры приезжает из Америки наш бывший завлит Вася по фамилии Комендант, который три года там жил. И благодаря ему мы, в общем-то, выпустили спектакль, потому что он и по переводу работал, и читал нам лекции про Америку», — добавил он.

Федотов рассказал, что второй пьесой были «Палачи». Недавно вышла девятая пьеса Макдонаха «Очень-очень-очень темная материя», которая также была переведена. При этом агент Макдонаха написала, что эту пьесу можно играть, только если будет актриса негритянка-лилипут.

«Мы в Перми такой не нашли, я решил, что мы тогда пойдем в истоки. И, прочитав пьесу «Ирландский герой — гордость Запада», я понял, что из нее и вышел Макдонах. Только она еще острее, люди там еще более дремучие, я вообще ее назвал «древнеирландская комедия». Мы ее с огромным интересом репетировали и окунулись в атмосферу жизни тех людей, после которых были уже люди Макдонаха», — заключил Федотов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Агент сказала, что пьесу можно играть, только если актриса будет негритянка-лилипут»