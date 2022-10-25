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Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»

Небензя: Москва рассмотрит применение Киевом «грязной бомбы» как ядерный терроризм
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Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Press
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Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сделать всё возможное, чтобы не допустить провокации Украины с «грязной бомбой». Об этом 24 октября заявил постпред РФ Василий Небензя в письме генсеку ООН, сообщает ТАСС.

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«Мы призываем генерального секретаря ООН сделать всё, что в его силах, чтобы не допустить этого гнусного преступления», — говорится в письме.

Как отметил постпред, Россия будет рассматривать применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

По словам Небензи, Минобороны РФ получило информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке стран Запада.

Кроме того, Россия призывает западные страны оказать влияние на киевский режим, чтобы он отказался от провокации с применением «грязной бомбы». Российский постпред отметил, что в противном случае будут тяжелые последствия, которые повлекут массовые потери среди населения.

Ранее в этот день Россия запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой».

Накануне стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Отмечается, что для этого может быть использована так называемая «грязная бомба».

При этом Великобритания, Франция и США отвергли данные утверждения.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

В этот же день сообщалось, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за сообщений о «грязной бомбе».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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