Американский предприниматель Илон Маск назвал шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) идиотом за критику плана миллиардера по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Глава Tesla оставил комментарий в Twitter под одной из записей с фрагментом шоу Squawk Box американского телеканала CNBC. В нем Каспаров сказал, что тем, кто «сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине», не следует указывать Киеву.

«Правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, но в остальном он идиот», ─ говорится в комментарии бизнесмена.

Маск добавил, что у него нет во владении ни дома, ни тем более особняка.

В начале октября Илон Маск опубликовал серию твитов, где изложил свое видение ситуации на Украине. Так, для решения проблемы предприниматель предложил заново провести референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с привлечением сторонних наблюдателей из ООН. Более того, Маск написал, что нужно перестать оспаривать принадлежность Крыма и перейти к переговорам.

Публикации вызвали большую волну обсуждения. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме прокомментировал пост Маска.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил «лучший план», где написал, что нужно «подвергнуть Россию демилитаризации и обязательной денуклеаризации».

Между тем 21 октября научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что Илон Маск проявляет свою гражданскую активность своими словами о российско-украинском конфликте. По ее словам, за миллиардером «не стоит американское правительство», которое пользуется им как каналом взаимодействия с Россией.

Итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ стали известны 27 сентября. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей этих территорий и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру. 3 октября Госдума ратифицировала договоры.