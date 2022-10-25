Белый дом анонсировал разговор Байдена с новым премьером Британии

Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен провести разговор с Риши Сунаком, который станет новым премьер-министром Великобритании. Об этом 24 октября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как вам известно, согласно протоколу, новый премьер (Великобритании. — Ред.) сперва должен встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны. Однако президент Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.

Риши Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. До этого он занимал должность главы минфина страны. Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

После избрания Сунак заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

Читатели британской газеты Express негативно отреагировали на назначение Сунака премьер-министром Британии.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.