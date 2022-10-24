Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области во вторник
Во вторник, 25 октября, жителей Рязанской области ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Ночная температура в регионе составит от -2 до +3 градусов, днем — от +2 до +7 градусов», — говорится в сообщении.
Ночью ожидается северо-западный ветер, днем — южный со скоростью 4–9 м/с, отмечает 62INFO.ru.
Накануне метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются заморозки и снег. Так, небольшое количество снега может выпасть в столице во вторник, 25 октября.