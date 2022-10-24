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Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области во вторник

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Во вторник, 25 октября, жителей Рязанской области ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Ночная температура в регионе составит от -2 до +3 градусов, днем — от +2 до +7 градусов», — говорится в сообщении.

Ночью ожидается северо-западный ветер, днем — южный со скоростью 4–9 м/с, отмечает 62INFO.ru.

Накануне метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются заморозки и снег. Так, небольшое количество снега может выпасть в столице во вторник, 25 октября.

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